Псевдопочтальон украла у пенсионеров 10 тысяч Неизвестная злоумышленница, представившись сотрудницей почты, обманом попала в жилище супругов пенсионеров и похитила их деньги в сумме 10 тыс. гривен.

Днем 2 октября к пожилой женщине на одной из улиц Ахтырки подошла неизвестная и назвавшись представительницей «Укрпочты», сообщила, что она уполномочена проводить работу с пенсионерами по обмену денег в рамках денежной реформы, которая якобы проходит в стране. Женщина сообщила, что из обращения начали изымать «старые» гривны большого номинала, для замены их на деньги нового образца.

После чего посоветовала пенсионерке долго не тянуть, а показать ей «старые» деньги, для того, чтобы переписать номера купюр и подготовить все для обмена.

Придя со злоумышленницей к себе домой, ахтырчанка достала из тайника пакет с деньгами в сумме 10 тыс. гривен и передала их незнакомке.

Та действительно переписала номера нескольких банкнот и отдала все деньги хозяевам. А потом, заметив место, куда те положили сверток, просто украла его и быстро покинула дом.

Обнаружив кражу всех сбережений, 96-летний хозяин сразу же вызвал полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице, в случае ее задержания, может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Полиция Сумщины предупреждает граждан об опасности быть обманутыми и обворованными, и советует не доверять свои деньги, сбережения и имущество никому из посторонних. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не попасть на крючок преступников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.