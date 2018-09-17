Псевдопочтальон украла у пенсионеров 10 тысяч

Днем 2 октября к пожилой женщине на одной из улиц Ахтырки подошла неизвестная и назвавшись представительницей «Укрпочты», сообщила, что она уполномочена проводить работу с пенсионерами по обмену денег в рамках денежной реформы, которая якобы проходит в стране. Женщина сообщила, что из обращения начали изымать «старые» гривны большого номинала, для замены их на деньги нового образца.
После чего посоветовала пенсионерке долго не тянуть, а показать ей «старые» деньги, для того, чтобы переписать номера купюр и подготовить все для обмена.
Придя со злоумышленницей к себе домой, ахтырчанка достала из тайника пакет с деньгами в сумме 10 тыс. гривен и передала их незнакомке.
Та действительно переписала номера нескольких банкнот и отдала все деньги хозяевам. А потом, заметив место, куда те положили сверток, просто украла его и быстро покинула дом.
Обнаружив кражу всех сбережений, 96-летний хозяин сразу же вызвал полицию.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице, в случае ее задержания, может грозить лишение свободы на срок до трех лет.
Полиция Сумщины предупреждает граждан об опасности быть обманутыми и обворованными, и советует не доверять свои деньги, сбережения и имущество никому из посторонних. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не попасть на крючок преступников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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