В Сумах проверяют состояние общественного транспорта перед зимой Работники структурных подразделений горсовета совместно с представителями Управления патрульной полиции в Сумской области осуществляют осмотр состояния готовности коммунального и частного общественного транспорта к осуществлению перевозок в зимний период.

Работали утром, до начала выездов автобусов и троллейбусов в рейсы.

Как отметил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, проверяли, как происходит выпуск и какой транспорт выходит на линию. Обращали внимание на внешний вид транспортного средства, техническое состояние, резину, состояние дверей, окон, потолка, исправность обогревателей салона и т.п.

Все выявленные недостатки будут отражены в соответствующем отчете.

О результатах осмотров начальник транспортного отдела доложит мэру Сум во время аппаратного совещания в следующий понедельник.