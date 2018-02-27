В Сумах проверяют состояние общественного транспорта перед зимой

Работали утром, до начала выездов автобусов и троллейбусов в рейсы.
Как отметил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, проверяли, как происходит выпуск и какой транспорт выходит на линию. Обращали внимание на внешний вид транспортного средства, техническое состояние, резину, состояние дверей, окон, потолка, исправность обогревателей салона и т.п.
Все выявленные недостатки будут отражены в соответствующем отчете.
О результатах осмотров начальник транспортного отдела доложит мэру Сум во время аппаратного совещания в следующий понедельник.
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