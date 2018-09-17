На Сумщине пограничники обнаружили штык-нож

В пункт пропуска «Екатериновка» на Сумщине прибыл автомобиль марки «Шкода». На нем в Россию направлялся гражданин Украины, 1985 года рождения. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в нем штык-нож.
Находку изъяли. На владельца сотрудниками ГФС составлены административные материалы.
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