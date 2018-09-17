На Сумщине пограничники обнаружили штык-нож 2 октября пограничники Сумского погранотряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили холодное оружие.

В пункт пропуска «Екатериновка» на Сумщине прибыл автомобиль марки «Шкода». На нем в Россию направлялся гражданин Украины, 1985 года рождения. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в нем штык-нож.

Находку изъяли. На владельца сотрудниками ГФС составлены административные материалы.