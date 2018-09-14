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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37112

За вторник пиротехники подорвали 3 устаревших боеприпаса

2 октября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (г. Ромны) проведены работы по изъятию и уничтожению одного 76-мм. артснаряда и двух 82-мм. минометных мин.

Боеприпасы накануне нашли в Глуховском и Сумском районах. В частности, в поле на расстоянии до 1,5 км от жилых домов с. Шевченково Глуховского района был найден артиллерийский снаряд. В с. Яблоновка Сумского района, проводя земляные работы, житель села обнаружил две минометные мины. Взрывоопасные находки были на расстоянии 2 м от жилого дома.

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности нужно сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы

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