За вторник пиротехники подорвали 3 устаревших боеприпаса

Боеприпасы накануне нашли в Глуховском и Сумском районах. В частности, в поле на расстоянии до 1,5 км от жилых домов с. Шевченково Глуховского района был найден артиллерийский снаряд. В с. Яблоновка Сумского района, проводя земляные работы, житель села обнаружил две минометные мины. Взрывоопасные находки были на расстоянии 2 м от жилого дома.
Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности нужно сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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