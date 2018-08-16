В Середина-Буде открыли инклюзивно-ресурсный центр Инклюзивное-ресурсный центр открыли в рамках Меморандума о присоединении области к национальному проекту Благотворительного Фонда Порошенко «Инклюзивное образование - уровень сознания нации».

Для обустройства Центра на капитальный ремонт помещения потрачено 575 000 гривен из районного бюджета, а для приобретения оборудования выделили 108 000 гривен из областного.

Как отметил директор заведения Никита Савицкий, задача Центра - обеспечить право детей с особыми образовательными потребностями на получение дошкольного, общего среднего и профессионального образования путем проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка, предоставление коррекционно-развивающих услуг системного квалифицированного сопровождения

Напомним: Законом Украины «Об образовании» определено право детей с особыми потребностями получать знания на всех уровнях с учетом их индивидуальных потребностей, возможностей, способностей и интересов.