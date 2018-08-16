В Середина-Буде открыли инклюзивно-ресурсный центр

Для обустройства Центра на капитальный ремонт помещения потрачено 575 000 гривен из районного бюджета, а для приобретения оборудования выделили 108 000 гривен из областного.
Как отметил директор заведения Никита Савицкий, задача Центра - обеспечить право детей с особыми образовательными потребностями на получение дошкольного, общего среднего и профессионального образования путем проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка, предоставление коррекционно-развивающих услуг системного квалифицированного сопровождения
Напомним: Законом Украины «Об образовании» определено право детей с особыми потребностями получать знания на всех уровнях с учетом их индивидуальных потребностей, возможностей, способностей и интересов.
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