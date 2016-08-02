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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58105

Бойцам ООС и семьям погибших в этом году оказали материальную помощь на сумму почти 3 млн гривен

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации.

За прошедший месяц двум семьям погибших воинов и 11 пострадавшим бойцам при исполнении служебного долга в зоне АТО предоставлена одноразовая помощь на общую сумму 375,0 тыс. гривен.

Всего с начала этого года помощь получили 7 семей погибших защитников и 96 пострадавших при исполнении служебного долга во время ООС на общую сумму почти 3 млн гривен, 7 семей погибших получили помощь на улучшение материально-бытовых условий проживания в размере 187 тыс. гривен.

Единовременная материальная помощь оказывается в соответствии с областной комплексной программой социальной защиты населения на 2017-2021 годы. Направляется она пострадавшим в АТО бойцам в размере 25 тыс. гривен и семьям погибших воинов в размере 100 тыс. гривен. Средства на улучшение жилищно-бытовых условий проживания семьям погибших участников ООС предоставляются в сумме 34 тыс. гривен.

Общество Помощь АТО

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