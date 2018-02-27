С 1 января военные пенсии вырастут в среднем на 738 гривен Повышенные пенсии получат почти 498 тыс. бывших военнослужащих и милиционеров.

В следующем году продолжится инициировано Правительством повышение пенсий бывшим военнослужащим. Начиная с 1 января этого года было выплачено 50% суммы повышение пенсии. С 1 января по 31 декабря 2019 года будет выплачиваться 75% от суммы повышения; с 1 января 2020 года - 100%.

Перерасчет пенсий военнослужащим и некоторым другим лицам производится с учетом трех составляющих обновленного денежного обеспечения, определенного на 1 марта 2018 года: окладов по должности и воинскому (специальному) званию, а также процентной надбавки за выслугу лет.

При перерасчете пенсий бывшим работникам милиции учитывается денежное обеспечение для должностей полицейских за январь 2016 года. Пересчет пенсий для них также начался 1 января этого года. Сумма перечисленных пенсий для выплаты за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года будет выплачиваться в следующем порядке: с 1 января по 31 декабря 2019 года - 50% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером пенсии до повышения; с 1 января 2020 года - 100% разницы.

В 2018 году средний размер повышения составляет 1476 грн, в 2019 году - составит 738 грн.

В общем, за два года военные пенсии должны удвоиться. В пересчете средняя пенсия военных составляла 2898,41 грн.