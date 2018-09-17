В Ромнах отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе среднего давления в г. Ромны по ул. Горького с 8.00 9 октября до до 17.00 10 октября будет прекращено / ограничено распределение газа всем потребителям сел Герасимовка, Пустовойтовка, Загребелье, Синенково, Бобрик, Пески, Овлаши, Московщина, Плавинище и Ромны (кроме микрорайона «Процивка»).
На Сумщине разоблачили еще одну главу врачебно-консультативной комиссии при получении взятки за выдачу больничного....
На сессии Роменского городского совета 26 сентября принято решение «Об установлении ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин...
Женщину госпитализировали в хирургическое отделение, ее отец получил телесные повреждения....
Сумские таможенники обнаружили правонарушителя, не задекларировал товар на сумму более 2 млн гривен....
По случаю празднования Дня города в городе Ромны открыли горрайонную ФМ-радиостудию «Ромен»....