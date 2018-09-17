Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07348

В Ромнах отключат газ

9-10 октября в Ромнах и окрестностях отключат газ.

В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе среднего давления в г. Ромны по ул. Горького с 8.00 9 октября до до 17.00 10 октября будет прекращено / ограничено распределение газа всем потребителям сел Герасимовка, Пустовойтовка, Загребелье, Синенково, Бобрик, Пески, Овлаши, Московщина, Плавинище и Ромны (кроме микрорайона «Процивка»).

Общество Отключение газа Ромны

По тематике

На Сумщине торгуют больничными
28.09.2018 12:00

На Сумщине торгуют больничными

На Сумщине разоблачили еще одну главу врачебно-консультативной комиссии при получении взятки за выдачу больничного....

В Ромнах ввели «сухой закон» ночью
27.09.2018 15:46

В Ромнах ввели «сухой закон» ночью

На сессии Роменского городского совета 26 сентября принято решение «Об установлении ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин...

25.09.2018 16:51

Пьяные роменчане избили беременную женщину

Женщину госпитализировали в хирургическое отделение, ее отец получил телесные повреждения....

20.09.2018 15:07

На таможне задержали незадекларированные товары на 2 миллиона

Сумские таможенники обнаружили правонарушителя, не задекларировал товар на сумму более 2 млн гривен....

В Ромнах заработала новая ФМ-радиостудия «Ромен»
17.09.2018 10:47

В Ромнах заработала новая ФМ-радиостудия «Ромен»

По случаю празднования Дня города в городе Ромны открыли горрайонную ФМ-радиостудию «Ромен»....

Новости

Рейдерский захват пассажирских перевозок в Сумах провалился (фото, видео, обновляется)
Вчера 06:21
Футзал: команды Сумщины получили соперников по кубку Украины
Сегодня 13:26
Под Сумами отремонтировали аварийно опасный участок дороги
Сегодня 13:07
Глуховчанин нашел ружье в заброшенном доме
Сегодня 12:48
В Шостке подозреваемого в убийстве суд отпустил под домашний арест
Сегодня 12:46
На Сумщине ремонтируют дороги за счет таможенных средств
Сегодня 12:39
Прокуратура: четырем задержанным накануне, которые непосредственно порезали колеса маршруток, сообщено о подозрении
Сегодня 12:17
Завтра Глухов может остаться без мэра
Сегодня 12:07
Шосткинские полицейские разоблачили мошенника-арендодателя
Сегодня 11:49
На Сумщине дважды ликвидировали пожары в заброшенных домах
Сегодня 11:37
Сумские футзалисты стартовали в Лиге чемпионов
Сегодня 10:53
Полиция отпустила 28 из 32 молодых людей, которые вчера резали колеса сумским маршруткам
Сегодня 10:35
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30 18:15 20:00 22:00
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 12:30 15:00 20:10
«Тайна дома с часами» Элай Рот (США, 2018)
«Тайна дома с часами» Элай Рот (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Смолфут» Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг (США, 2018)
«Смолфут» Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг (США, 2018)
Кино Космос
11:10 — 40 грн. 13:00 — 45 грн.
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30 19:50 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
16:45 — 45 грн. 20:25 — 50 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.