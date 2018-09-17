В Ромнах отключат газ 9-10 октября в Ромнах и окрестностях отключат газ.

В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе среднего давления в г. Ромны по ул. Горького с 8.00 9 октября до до 17.00 10 октября будет прекращено / ограничено распределение газа всем потребителям сел Герасимовка, Пустовойтовка, Загребелье, Синенково, Бобрик, Пески, Овлаши, Московщина, Плавинище и Ромны (кроме микрорайона «Процивка»).