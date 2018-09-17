Сумчанин, который обворовал гараж, попался на горячем «Мне кажется, что кто-то проник в мой гараж на улице Гетьмана Мазепы», - такое сообщение получили патрульные.

Стражи порядка направились по данному адресу. Только остановившись возле частного дома, о котором говорилось в сообщении, инспекторы обнаружили мужчину, который как раз выходил с территории домовладения. 25-летний гражданин заметно нервничал и имел при себе несколько пакетов. После вопроса полицейских о месте проживания и цели пребывания по данному адресу мужчина бросил пакеты и принялся бежать.

Патрульные догнали и задержали его. Как впоследствии выяснилось, сумчанин проник в гаражное помещение, где украл различных металлические изделия.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением) УК.