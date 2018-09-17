Сумчанин, который обворовал гараж, попался на горячем

Стражи порядка направились по данному адресу. Только остановившись возле частного дома, о котором говорилось в сообщении, инспекторы обнаружили мужчину, который как раз выходил с территории домовладения. 25-летний гражданин заметно нервничал и имел при себе несколько пакетов. После вопроса полицейских о месте проживания и цели пребывания по данному адресу мужчина бросил пакеты и принялся бежать.
Патрульные догнали и задержали его. Как впоследствии выяснилось, сумчанин проник в гаражное помещение, где украл различных металлические изделия.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением) УК.
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