Патрульные поймали двух «кабельщиков»

Во время патрулирования дачного кооператива на улице Полярной, экипаж патрульной полиции увидел небольшое задымление. Инспекторы решили осмотреть территорию для возможного предупреждения пожара. Отыскав данное место, полицейские обнаружили там двух мужчин, которые выжигали медный кабель, внешне похожий на телефонный. Общая его длина составляла около 100 метров.
Объяснить историю происхождения данного кабеля мужчины не смогли.
Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Предварительно было установлено, что в сентябре на Курском проспекте неизвестные похитили почти такое же количество телефонного кабеля.
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