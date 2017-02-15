Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10427

В школах Сумщины дети будут учиться правильно сортировать мусор

Проект «Eco-clean 2» обеспечил школы Ромен, Роменского района, Липовой Долины, Недригайлова и Бурыни контейнерами для раздельного сбора ПЭТ-бутылок.

Теперь ученики могут приучиться сортировать мусор и сохранять окружающую среду от вреда пластика. В феврале 2018 году с учителями вышеупомянутых населенных пунктов был проведен семинар по экологической тематике, в результате которого преподаватели получили информационные материалы для проведения практических занятий со школьниками.

В рамках проекта в ближайшее время предполагается экскурсия для школьников на сортировочный завод, чтобы ученики могли воочию увидеть, как использованы пластиковые бутылки превращаются в полезные вещи.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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