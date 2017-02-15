В школах Сумщины дети будут учиться правильно сортировать мусор

Теперь ученики могут приучиться сортировать мусор и сохранять окружающую среду от вреда пластика. В феврале 2018 году с учителями вышеупомянутых населенных пунктов был проведен семинар по экологической тематике, в результате которого преподаватели получили информационные материалы для проведения практических занятий со школьниками.
В рамках проекта в ближайшее время предполагается экскурсия для школьников на сортировочный завод, чтобы ученики могли воочию увидеть, как использованы пластиковые бутылки превращаются в полезные вещи.
Вопросы борьбы с мусором стоит на Сумщине достаточно остро. Местные власти неоднократно пыталась урегулировать этот вопрос, особенно после того, как...
То, как перевозчики мусора в Сумах вывозят строительный и негабаратиный мусор, проверит специально созданная комиссия....
Об этом сообщил мэр Ромен Сергей Салатун во время оперативного совещания 21 марта....
Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера нашел виновных в том, что город погряз в мусоре....
Сумские патрульные составили протокол за несанкционированную разгрузку мусора....