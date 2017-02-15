В школах Сумщины дети будут учиться правильно сортировать мусор Проект «Eco-clean 2» обеспечил школы Ромен, Роменского района, Липовой Долины, Недригайлова и Бурыни контейнерами для раздельного сбора ПЭТ-бутылок.

Теперь ученики могут приучиться сортировать мусор и сохранять окружающую среду от вреда пластика. В феврале 2018 году с учителями вышеупомянутых населенных пунктов был проведен семинар по экологической тематике, в результате которого преподаватели получили информационные материалы для проведения практических занятий со школьниками.

В рамках проекта в ближайшее время предполагается экскурсия для школьников на сортировочный завод, чтобы ученики могли воочию увидеть, как использованы пластиковые бутылки превращаются в полезные вещи.