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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12161

В центре Сум началась застройка прибрежной зоны Псла?

На личный прием к замглавы Сумской облгосадминистрации Николаю Подопригоре обратились жители города Сумы по строительству, которое проходит в прибрежной зоне напротив ТРЦ «Мануфактура» во 2-м переулке Воробьевском.

По словам заявительницы, на территории установлен забор, вырубаются деревья, ведутся строительные работы, завозится земля. Сумчанка обеспокоена тем, что это зеленая зона, и подчеркивает необходимость сохранения берегов Псла и зеленых насаждений вдоль реки.

По словам начальника городского управления архитектуры и градостроительства - главного архитектора Сум Андрея Кривцова, никаких разрешений на строительство на этом участке управление не предоставляло.

Как отметил Николай Подопригора, вопрос застройки территории областного центра - в компетенции городской власти, а облгосадминистрация может обратиться к мэру Сум и Инспекции по благоустройству города Сумы с просьбой разобраться в ситуации. Юристы облгосадминистрации предложили также обратиться в Управление государственного архитектурно-строительного контроля в Сумской области, чтобы там проверили, действительно ли на указанной территории осуществляют строительные работы без соответствующего разрешения.

После завершения приема представитель Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Сумской области вместе с сумчанами выехал на место для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.

Право Застройка Незаконная стройка Переулок Воробьевский

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