80 сумских пограничников получили новые квартиры Вручить ключи от квартир приехали начальник Государственной пограничной службы Украины генерал-полковник Петр Цигикал и глава облгосадминистрации Николай Клочко.

«Ровно год назад, 3 октября, мы сдавали такой же дом на 80 квартир пограничникам Сумщины. Еще тогда мы пообещали, что будем обеспечивать жильем наших побратимов, ветеранов. Так и получилось. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, я убежден, что каждого из присутствующих в душе согревает солнце. Надеюсь, что в следующем году мы сдадим в Украине еще два санатория для пограничников», - отметил Петр Цигикал.

По его словам, в 2020 году в Украине планируют сдать еще около 1500 новых квартир. «В следующем году мы планируем обеспечить жильем тех пограничников, которые работают в районах, и сосредоточиться на тех подразделениях, которые находятся на границе», - добавил он.

Чиновник вручил награды президента Украины, Верховной Рады, Кабмина и пограничного ведомства лучшим военнослужащим Госпогранслужбы.

«Получение жилья на Сумщине становится уже доброй традицией. Жилье - это одно из самого важного, что есть у человека, поскольку без своего угла очень трудно. И я благодарю руководство Госпогранслужбы, потому что никогда еще пограничники не получали столько жилья, развития, поддержки. Желаю, чтобы такие стимулы к качественной службе были и на Сумщине, и по свой Украине как можно чаще. Наши пограничники должны жить в достойных условиях. Пусть ваши квартиры всегда будут наполнены теплом ваших родных и близких», - обратился к пограничникам области Николай Клочко.

Чиновники вручили ключи от квартир пограничникам и членам их семей, а также лично убедились в качестве жилищных условий.