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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31117

За сутки полиция изъяла два с половиной кило марихуаны

С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 1072 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за вчерашний день правоохранители региона обнаружили семь таких фактов.

За прошедшие сутки в Сумах полицейские задержали четырех граждан за преступления, связанные с наркотиками. Так, на проспекте Курский работники полиции остановили 26-летнего мужчину, у которого во время поверхностного осмотра обнаружили 4 грамма марихуаны.

На улице Прокофьева работники полиции у 38-летнего сумчанина обнаружили и изъяли пять шприцев с остатками наркотических веществ и две ампулы с медицинскими препаратами.

Еще по три грамма марихуаны, обнаружили сотрудники Управления патрульной полиции у 32-летнего и 37-летнего мужчин, которых остановили на улице Римского-Корсакова в областном центре. У одного из них при себе было еще и самодельное устройство для употребления наркотиков путем курения.

В селе Дорошовка Ямпольского района у 29-летнего местного жителя сотрудники полиции во время поверхностного осмотра обнаружили и изъяли 10 граммов марихуаны.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, работники полиции, по месту жительства 29-летнего жителя села Великий Выстороп Лебединского района обнаружили и изъяли два с половиной килограмма марихуаны. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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