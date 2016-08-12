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Евгений Кудлай
Сегодня 17:39174

Сумской полицией теперь руководит полковник

Начальник полиции Сум Карабута стал полковником

Об этом сегодня сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Сумщины Эльвира Биганова, пишет Sumy.Today.

Напомним, Павел Карабута возглавляет Сумской отдел полиции с июня 2015 года. В июне 2016 года он не прошел аттестацию и был уволен из органов внутренних дел, но через несколько месяцев суд восстановил его в должности.

Справка

Павел Иванович Карабута родился 2 июля 1980 года в селе Сварково Глуховского района Сумской области. В органах внутренних дел работает с 2000 года. Свою милицейскую карьеру начинал с должности милиционера патрульной службы Сумского горотдела милиции. Уже через месяц был назначен на должность помощника оперуполномоченного оперативно-розыскного отделения отдела уголовного розыска Сумского городского управления. А дальше была работа в отделении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пять лет - в должности заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, затем первым заместителем - начальником криминальной милиции Краснопольского райотдела. С 2013 и до августа 2014 работал в должности заместителя начальника - начальника криминальной милиции Сумского городского отдела. Затем возглавлял Тростянецкий и Конотопский отделы полиции.

Право Павел Карабута

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