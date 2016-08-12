Сумской полицией теперь руководит полковник

Об этом сегодня сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Сумщины Эльвира Биганова, пишет Sumy.Today.
Напомним, Павел Карабута возглавляет Сумской отдел полиции с июня 2015 года. В июне 2016 года он не прошел аттестацию и был уволен из органов внутренних дел, но через несколько месяцев суд восстановил его в должности.
Павел Иванович Карабута родился 2 июля 1980 года в селе Сварково Глуховского района Сумской области. В органах внутренних дел работает с 2000 года. Свою милицейскую карьеру начинал с должности милиционера патрульной службы Сумского горотдела милиции. Уже через месяц был назначен на должность помощника оперуполномоченного оперативно-розыскного отделения отдела уголовного розыска Сумского городского управления. А дальше была работа в отделении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пять лет - в должности заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, затем первым заместителем - начальником криминальной милиции Краснопольского райотдела. С 2013 и до августа 2014 работал в должности заместителя начальника - начальника криминальной милиции Сумского городского отдела. Затем возглавлял Тростянецкий и Конотопский отделы полиции.
Сегодня, 23 мая, депутаты Сумского горсовета проголосовали за выделение земли участникам АТО....
На завтрашнюю сессию Сумского горсовета вынесен проект решения о передаче в собственность начальнику горотдела полиции Павлу Карабуте 10 соток между...
Сегодня, 18 ноября, Павел Карабута, который не прошел аттестацию, выиграв суды, вернулся в кресло руководителя горотдела полиции....
Павел Карабута, который возглавлял Сумской горотдел полиции с июня 2015 по июнь 2016 года снова будет руководить сумскими копами.... 1
На 15 сентября в Сумском окружном админсуде назначено рассмотрение иска Павла Карабуты об отмене решения аттестационной комиссии по его увольнению....