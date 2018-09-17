Во время ликвидации пожара в пятиэтажке спасли сумчанку 3 октября, в 18: 31 к спасателям поступило сообщение о сильном задымлении в пятиэтажном жилом доме по ул. Лебединская.

По вызову был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горение происходит в двухкомнатной квартире на первом этаже. Проводя разведку, на полу коридора горящей квартиры, сотрудники ГСЧС обнаружили пожилую женщину (1942 г.р.), которая по состоянию здоровья не смогла самостоятельно покинуть опасную зону. Специалисты немедленно вынесли бабушку на улицу и передали медикам. Жизнь женщины удалось вовремя спасти.

Параллельно со спасением проводилось тушение пожара. В одной из комнат горела бытовая техника и вещи домашнего обихода. В 18:58 пожар был локализован, в 19:11 ликвидировали, пожарные предотвратили распространение огня на другую комнату и соседние квартиры. Всего на месте происшествия работало 11 человек личного состава и 3 единицы автомобильной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем повреждены вещи домашнего обихода, мебель, бытовая техника.

Причина пожара устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.