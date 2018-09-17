Госпогранслужба взяла под опеку «Кадетский корпус» в Сумах (видео) Государственная пограничная служба берет опеку над лицеем «Кадетский корпус» в Сумах.

Об этом Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил 3 октября, находясь в государственном лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко.

«Госпогранслужба, в том числе все наши учебные заведения, приложат все усилия, чтобы довести информацию о пограничной службе и ее специфике. Также ведомство всесторонне будет способствовать учебному заведению, чтобы воспитанники еще на начальном этапе почувствовали, что такое пограничное братство и поддержку», - отметил Петр Цигикал.

Глава Госпогранслужбы рассказал лицеистам о службе в пограничном ведомстве и представил достижения и пути развития, в том числе авиационной и морской составляющей.

Он отметил, что ведомство активно развивается по двум основным направлениям: военному и правоохранительному. При этом добавил, что Госпогранслужба полностью интегрирована в общую систему национальной безопасности и обороны. Также налажено эффективное сотрудничество с международными партнерами, которым, в частности, проводятся совместные операции по противодействию противоправной деятельности и пограничные процедуры. Отдельно он отметил подготовке персонала в приграничных учебных заведениях.

«Я уверен, что в сегодняшнем строю стоят будущие руководители пограничных комендатур, пограничных отделений, отрядов, региональных управлений, а возможно и будущий руководитель ведомства», - добавил Петр Цигикал.

Напоследок он пожелал всем выбрать правильный жизненный путь и стать надежным защитником Украины.

Что это означает на практике, рассказал пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян:

«То, что Государственная пограничная служба взяла шефство над этим лицеем, говорит только о том, что лицеисты будут отныне ориентированы на Государственную пограничную службу, как на основное место прохождения своей службы после окончания лицея. Мы будем направлять сюда преподавателей, которые будут рассказывать об азах пограничной службы. Это не значит, что будут какие-то изменения или оргштатные, или еще какие-то. Мы не приняли этот лицей, в полном смысле, в состав Государственной пограничной службы».

На официальном сайте Министерства внутренних дел появилось сообщение, что «сумские лицеисты «Кадетского корпуса» присоединятся к Госпогранслужбе». Главный специалист Минобразования, к которому относится лицей, Роман Гладковський рассказал:

«Несколько раз были запросы от МВД и от Пограничной службы, чтобы мы передали заведение в их ведомство, и оно будет сохранено, соответственно, в таком статусе, что это будет общеобразовательное учебное заведение кадетов для Государственной пограничной службы. Было собрание, туда приезжали представители пограничников, есть письма коллектива лицея - ходатайствовали в Министерство о передаче этого заведения к системе Госпогранслужбы».

По словам Романа Гладковского, процесс присоединения может длиться как месяц, так и полгода. Все зависит от согласований с профильными министерствами и ведомствами, говорится в сюжете UA:СУМИ.