Сумщина входит в тройку лидеров по урожайности кукурузы Оперативные данные из регионов по сбору поздних зерновых указывают на то, что несколько областей выходят на самый высокий уровень производительности в истории наблюдений.

Об этом сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, ряд областей прогнозируемо получят исторические максимумы производительности кукурузы, подсолнечника, сои и сахарной свеклы.

Так, высокую урожайность кукурузы фиксируют в Винницкой области — 93,6 ц/га, Киевской — 83,6 ц/га, Сумской — 83,3 ц/га. По состоянию на 2 октября намолочено 6,7 млн т на площади 1,15 млн га (четверть от плана).