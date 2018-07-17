Сумщина входит в тройку лидеров по урожайности кукурузы

Об этом сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, ряд областей прогнозируемо получят исторические максимумы производительности кукурузы, подсолнечника, сои и сахарной свеклы.
Так, высокую урожайность кукурузы фиксируют в Винницкой области — 93,6 ц/га, Киевской — 83,6 ц/га, Сумской — 83,3 ц/га. По состоянию на 2 октября намолочено 6,7 млн т на площади 1,15 млн га (четверть от плана).
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