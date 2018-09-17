Полиция отпустила 28 из 32 молодых людей, которые вчера резали колеса сумским маршруткам Об этом сообщил во время встречи с сумским перевозчиками и председателем ОГА Николаем Клочко, начальник Сумского городского отдела полиции Павел Карабута.

Подозрение остальным 4 лицам объявлено только за хулиганство.

Уголовное производство по факту рейдерства открыто (ст. 206 ч. 2 Уголовного кодекса Украины), однако подозрения по этой статье никому не объявили. По данным источников, производство по этой статье вероятнее всего будет закрыто, пишет Sumy.Today.

В то же время Николай Клочко назвал события в Сумах дерзким преступлением и подчеркнул необходимость доведения дела до суда. Пообещал, что по этому поводу на днях встретится с прокурором Сумской области Виталием Матвийчуком. Пресс-секретарь прокуратуры Наталья Науменко сообщила, что комментариев по этому делу их ведомство пока не дает.