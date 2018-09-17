Футзал: команды Сумщины получили соперников по кубку Украины

Жеребьевка турнира состоялось в «Доме футбола» в Киеве 3 октября. С квалификационного раунда начнут кубковые гонки сумские «Технология» и «Сумыхимпром-СДПУ». Первая сыграет с харьковским «PVM», второй - с киевской командой «Анреал». В случае выхода в первый предварительный этап турнира «технологи» сыграют с командой «Альтернатива-Сервит» из Киева, «химики» встретятся на площадке с «РКЦ-Буд» из Днепра. На этом же этапе турнира состоится областное «дерби»: на площадке встретятся представители Первой лиги роменский «Рятувальник» и сумской «Food-Centre-СумДУ». Победитель этой пары в следующем круге турнира мажет встретиться с «Сумыхимпромом-СДПУ», если сумчане смогут выйти в этот раунд кубкового турнира.
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