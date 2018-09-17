На Сумщине дважды ликвидировали пожары в заброшенных домах За среду пожарные дважды ликвидировали возгорания в неэксплуатируемых жилых домах.

3 октября о 11:59 в пожарных поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемой жилом доме в с. Верхняя Сыроватка Сумского района. О пожаре сообщил машинист поезда, который, проезжая мимо, увидел дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит кровля жилого дома по всей площади, существовала угроза распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной работы пожарным пришлось дозаправлять автомобиль от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 3 км от очага пожара. Потратив на тушение 16 тонн воды в 17:55 пожар был локализован, а в 20:35 полностью ликвидирован.

Похожий случай имел место в Шосткинском районе. В 19:43 на в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом жилом доме по ул. Озерная в с. Маковое. Сообщение о возгорании поступило от соседей. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей.

В 20:19 пожар был локализован, пожарные не допустили перекидывания огня на рядом расположенную хозяйственную постройку, а в 23:02, потратив на тушение 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего к тушению были привлечены 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.