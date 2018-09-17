Шосткинские полицейские разоблачили мошенника-арендодателя Выдавая себя за хозяина чужих квартир, мошенник начал «сдавать» их в аренду, на чем успел заработать 18 000 гривен.

Злоумышленник действовал по хорошо известной схеме распространенной в крупных городах. На одном из сайтов он размещал свои объявления о сдаче в аренду квартиры, а когда находились желаяющие снять жилье, параллельно подыскивал выгодные ежесуточные предложения и снимал их на определенный срок. Эти квартиры он предлагал потенциальным арендаторам. И если клиенты соглашались, сразу брал с них предоплату за месяц или два, отдавал ключи от жилья, и говорил, что можно уже заселяться. Когда же люди въезжали в арендованную квартиру, на следующий день появлялся настоящий владелец.

«Полицейские начали комплекс оперативных мероприятий, направленных на разоблачение афериста, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Высчитав вероятного злоумышленника, стало понятно - это «дело рук» одного человека - 21-летнего ранее судимого местного парня, который признался в содеянном. Была доказана его причастность к не менее пяти таких аферам в родном городе и соседнем Глухове, в результате чего он обогатился на 18 000 гривен».

По словам задержанного, обманывать людей он начал два места назад. И чтобы его не разоблачили, пользовался поддельными документами. В чужой найденный паспорт он вклеил свою фотографию и показывал именно его в случае необходимости.

Сейчас в отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.190 «Мошенничество», ч.3 ст.357 «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение» и ч.1 и 4 ст.358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.