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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07331

Завтра Глухов может остаться без мэра

Мэр Глухова Мишель Терещенко подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания восьмой сессии городского совета седьмого созыва.

Заседание назначено на 5 октября на 14.00.

На рассмотрение внеочередного пленарного заседания выносятся два вопроса:

- «О внесении изменений в решение Глуховского городского совета от 12.07.2018 № 336 «О бюджете города Глухова на 2018 год».

- «О досрочном прекращении полномочий Глуховского городского головы».

Напомним: на предыдущем заседании в прошлую пятницу пришли всего 9 депутатов горсовета, так что уйти с поста мэра Мишелю Терещенко не удалось. В понедельник, 1 октября, он заявил, что собирается баллотироваться в президенты Украины.

Политика Глухов Мишель Терещенко Отставка мэра

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