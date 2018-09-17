Завтра Глухов может остаться без мэра

Заседание назначено на 5 октября на 14.00.
На рассмотрение внеочередного пленарного заседания выносятся два вопроса:
- «О внесении изменений в решение Глуховского городского совета от 12.07.2018 № 336 «О бюджете города Глухова на 2018 год».
- «О досрочном прекращении полномочий Глуховского городского головы».
Напомним: на предыдущем заседании в прошлую пятницу пришли всего 9 депутатов горсовета, так что уйти с поста мэра Мишелю Терещенко не удалось. В понедельник, 1 октября, он заявил, что собирается баллотироваться в президенты Украины.
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