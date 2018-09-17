Завтра Глухов может остаться без мэра Мэр Глухова Мишель Терещенко подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания восьмой сессии городского совета седьмого созыва.

Заседание назначено на 5 октября на 14.00.

На рассмотрение внеочередного пленарного заседания выносятся два вопроса:

- «О внесении изменений в решение Глуховского городского совета от 12.07.2018 № 336 «О бюджете города Глухова на 2018 год».

- «О досрочном прекращении полномочий Глуховского городского головы».

Напомним: на предыдущем заседании в прошлую пятницу пришли всего 9 депутатов горсовета, так что уйти с поста мэра Мишелю Терещенко не удалось. В понедельник, 1 октября, он заявил, что собирается баллотироваться в президенты Украины.