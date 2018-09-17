Прокуратура: четырем задержанным накануне, которые непосредственно порезали колеса маршруток, сообщено о подозрении Сумской местной прокуратурой по результатам собранных Сумским отделом полиции доказательств согласовано сообщение о подозрении четырем задержанным накануне во время повреждения транспортных средств.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка группой лиц с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

В ходе следствия установлено, что около 3часов утра 3 октября 2018 года молодые люди порезали колеса транспортных средств, курсирующих по маршруту «Сумы – Киев» и были припаркованы на ул. Набережная р. Стрелки. Всего порезаны шины 17 автомобилей и повреждено заднее стекло одного.

Принятыми мерами полицейские оперативно блокировали и доставили 32 человека в Сумской отдел полиции. Личности каждого из доставленных установлены, с ними проведены соответствующие следственные действия. В дальнейшем сотрудники полиции в порядке ст. 208 УПК Украины задержали 20 человек. В настоящее время по результатам изучения видео с камер наблюдения и допросов свидетелей собрано достаточно доказательств причастности 4 человек к непосредственному повреждению транспортных средств. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Что касается других, следствие продолжается, устанавливается степень вины каждого из них, пока они освобождении из-под стражи.

В то же время прокуратура готовит ходатайство о наложении ареста на 3 элитные иномарки и 1 автобус с киевской регистрацией, на которых прибыли злоумышленники в г. Сумы.

В рамках уголовного производства проверяется также деятельность сумских и киевских перевозчиков, в частности о наличии лицензии на пассажирские перевозки. Досудебное следствие по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины продолжается.

Справка: подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.