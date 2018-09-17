На Сумщине ремонтируют дороги за счет таможенных средств

Продолжается текущий ремонт региональной автомобильной дороги Р-65 «КПП «Николаевка –Семеновка - Новгород-Северский – Глухов - КПП «Катериновка» на двух участках. Дорожные работы, заказчиком которых является Служба автомобильных дорог в Сумской области, производятся за счет средств таможенного эксперимента, которые поступают от перевыполнения таможенных платежей по всей территории Украины.
В Глуховском районе работы проводятся от г. Глухов до контрольно пропускного пункта «Екатериновка» на 142-146 км. На участке в 1,6 км уж устроен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, на остальных - устроен нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. В этом году дорожное покрытие будет восстановлено на 4 км.
В Шосткинском районе работы ведутся на участке в 9 км от границы с Черниговской областью в направлении г. Глухов. В настоящее время проводится устройство основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. На всех этапах контролируется качество выполнения работ, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.
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