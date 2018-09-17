В Шостке подозреваемого в убийстве суд отпустил под домашний арест

Напомним, преступление произошло в ночь на 30 сентября на ул. Знаменской. Не поделив скамейку во дворе многоэтажки, две компании устроили драку. В ход пошел нож. Закончилось всё смертью человека…
По информации источника Шостка.INFO, суд избрал подозреваемому в убийстве меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без ношения электронного браслета.
Выдавая себя за хозяина чужих квартир, мошенник начал «сдавать» их в аренду, на чем успел заработать 18 000 гривен....
44-летний мужчина добровольно сдал правоохранителям найденный в лесополосе обрез времен Второй мировой войны....
2 октября, около 16.00, на перекрестке улиц семьи Кривоносов и Ивана Франко автомобиль марки Opel Astra съехал в кювет....
Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 45-летнего сумчанина, который лишил жизни собственную бабушку....
2 октября, около 2.00 во время изъятия автомобиля он загорелся....