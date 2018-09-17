В Шостке подозреваемого в убийстве суд отпустил под домашний арест Шосткинский горрайонный суд избрал меру пресечения 25-летнему шосткинцу, которого подозревают в убийстве жителя Кролевецкого района.

Напомним, преступление произошло в ночь на 30 сентября на ул. Знаменской. Не поделив скамейку во дворе многоэтажки, две компании устроили драку. В ход пошел нож. Закончилось всё смертью человека…

По информации источника Шостка.INFO, суд избрал подозреваемому в убийстве меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без ношения электронного браслета.