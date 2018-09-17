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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46260

В Шостке подозреваемого в убийстве суд отпустил под домашний арест

Шосткинский горрайонный суд избрал меру пресечения 25-летнему шосткинцу, которого подозревают в убийстве жителя Кролевецкого района.

Напомним, преступление произошло в ночь на 30 сентября на ул. Знаменской. Не поделив скамейку во дворе многоэтажки, две компании устроили драку. В  ход пошел нож. Закончилось всё смертью человека…

По информации источника Шостка.INFO, суд избрал подозреваемому в убийстве меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без ношения электронного браслета.

Право Мера пресечения Убийство Шостка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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