Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48305

Глуховчанин нашел ружье в заброшенном доме

В ходе добровольного месячника сдачи оружия 41-летний глуховчанин принес в полицию и добровольно сдал правоохранителям найденное охотничье ружье.

В Глуховский отдел полиции пришел один из местных жителей, который рассказал, что хочет добровольно сдать оружие. По его словам, недавно он решил накосить травы животным на соседнем дворе, где никто не живет, а когда зашел в нежилой дом, среди всякого хлама нашел там охотничье ружье.

«Передав сегодня на хранение незарегистрированное оружие, глуховчанин избежал уголовной ответственности, - комментирует ситуацию Александр Войтенко, начальник Глуховского отдела полиции. - Изъятое ружье «ТОЗ-БМ» мы уже направили на экспертизу, потом мужчина сможет переоформить его на свое имя».

Правоохранители напоминают, что в области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. А граждане, которые до 31 октября добровольно обратятся в полицию для сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся незаконно, в соответствии с требованиями ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности. Для получения более подробной информации граждане могут обратиться в местный отдел или отделение полиции или к местным участковым по месту жительства или временного пребывания, или по телефону горячей линии «102», сообщает Отдел коммуникации в Сумской области.

Право Глухов Оружие

По тематике

Завтра Глухов может остаться без мэра
Сегодня 12:07

Завтра Глухов может остаться без мэра

Мэр Глухова Мишель Терещенко подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания восьмой сессии городского совета седьмого созыва....

Шосткинец добровольно сдал в полицию найденный обрез времен войны
Вчера 12:56

Шосткинец добровольно сдал в полицию найденный обрез времен войны

44-летний мужчина добровольно сдал правоохранителям найденный в лесополосе обрез времен Второй мировой войны....

02.10.2018 15:00

Сумчанка нашла под мостом 300 патронов

В последний день полицейской операции «Оружие. Взрывчатка» работники полиции изъяли у жителей Сумской области около семи сотен патронов разного калибра,...

01.10.2018 16:20

На Сумщине полицейские изъяли наркотиков почти на 40 тысяч гривен

51-летний житель Глухова на своем приусадебном участке выращивал коноплю, а «урожай» хранил дома. При осмотре его дома полицейские изъяли полкилограмма...

01.10.2018 15:27

В течение октября на Сумщине продлится месячник добровольной сдачи оружия

С целью вывода оружия, боеприпасов, взрывчатки и специальных средств из незаконного оборота Национальная полиция Украина с 1 по 31 октября...

Новости

Рейдерский захват пассажирских перевозок в Сумах провалился (фото, видео, обновляется)
Вчера 06:21
Футзал: команды Сумщины получили соперников по кубку Украины
Сегодня 13:26
Под Сумами отремонтировали аварийно опасный участок дороги
Сегодня 13:07
Глуховчанин нашел ружье в заброшенном доме
Сегодня 12:48
В Шостке подозреваемого в убийстве суд отпустил под домашний арест
Сегодня 12:46
На Сумщине ремонтируют дороги за счет таможенных средств
Сегодня 12:39
Прокуратура: четырем задержанным накануне, которые непосредственно порезали колеса маршруток, сообщено о подозрении
Сегодня 12:17
Завтра Глухов может остаться без мэра
Сегодня 12:07
Шосткинские полицейские разоблачили мошенника-арендодателя
Сегодня 11:49
На Сумщине дважды ликвидировали пожары в заброшенных домах
Сегодня 11:37
Сумские футзалисты стартовали в Лиге чемпионов
Сегодня 10:53
Полиция отпустила 28 из 32 молодых людей, которые вчера резали колеса сумским маршруткам
Сегодня 10:35
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30 18:15 20:00 22:00
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 12:30 15:00 20:10
«Тайна дома с часами» Элай Рот (США, 2018)
«Тайна дома с часами» Элай Рот (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Смолфут» Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг (США, 2018)
«Смолфут» Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг (США, 2018)
Кино Космос
11:10 — 40 грн. 13:00 — 45 грн.
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30 19:50 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
16:45 — 45 грн. 20:25 — 50 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.