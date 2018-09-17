Глуховчанин нашел ружье в заброшенном доме В ходе добровольного месячника сдачи оружия 41-летний глуховчанин принес в полицию и добровольно сдал правоохранителям найденное охотничье ружье.

В Глуховский отдел полиции пришел один из местных жителей, который рассказал, что хочет добровольно сдать оружие. По его словам, недавно он решил накосить травы животным на соседнем дворе, где никто не живет, а когда зашел в нежилой дом, среди всякого хлама нашел там охотничье ружье.

«Передав сегодня на хранение незарегистрированное оружие, глуховчанин избежал уголовной ответственности, - комментирует ситуацию Александр Войтенко, начальник Глуховского отдела полиции. - Изъятое ружье «ТОЗ-БМ» мы уже направили на экспертизу, потом мужчина сможет переоформить его на свое имя».

Правоохранители напоминают, что в области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. А граждане, которые до 31 октября добровольно обратятся в полицию для сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся незаконно, в соответствии с требованиями ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности. Для получения более подробной информации граждане могут обратиться в местный отдел или отделение полиции или к местным участковым по месту жительства или временного пребывания, или по телефону горячей линии «102», сообщает Отдел коммуникации в Сумской области.