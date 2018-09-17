Под Сумами отремонтировали аварийно опасный участок дороги Почти завершен капитальный ремонт участка на 353 км автомобильной дороги национального значения Н-07 «Киев - Сумы – Юнаковка» в с. Иволжанское Сумского района.

Этот участок длиной 0,6 км обеспечивает межобластные и местные транспортные связи. По нему выполняются перевозки промышленных, сельскохозяйственных, торгово-снабженческих грузов, а также пассажирские перевозки. Параметры дороги, которая была построена в 1956-1963 годах, сегодня не соответствуют современным требованиям. Этот участок был определен как аварийно-опасный, поэтому капитальный ремонт был крайне необходимым из-за того, что не обеспечивалась видимость в месте аварийного железобетонного моста и состояния покрытия.

После проведения всего комплекса работ, выполняемых по заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области, параметры дороги приведены в соответствие с современными строительными нормами. В частности, увеличены радиусы горизонтальных и вертикальных кривых с нормативными требованиями, заменено искусственное сооружение. Сегодня в полном объеме устроено новое дорожное покрытие, конструкция которого будет соответствовать современным нормам, нанесена дорожная разметка. Дорожниками проводятся работы по устройству съездов и обочин. Капитальный ремонт профинансирован из государственного бюджета.