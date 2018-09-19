Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19357

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

6 октября будут сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу.

Высшая лига

16:00 Тростянец, им.В.Куца

ФК «Тростянец»  Тростянец - ФК «Велетень» Глухов

16:00 Тулиголовое

ФК «Тулиголовец» Тулиголовое - ФК «LS Group» В.Сыроватка

16:00 Ромны, им.Окипного

«Молодежь Роменщины-Альянс2» Ромны - ФК «Шостка» Шостка

Первая лига

14:00 Сумы, СНАУ

«Сумбуд-СНАУ» Сумы - «Явор» Краснополье

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

По тематике

Вчера 09:49

В чемпионате Сумщины по футболу смена лидера

3 октября состоялись два перенесенных матча чемпионата области по футболу в высшей лиге....

02.10.2018 08:51

Чемпионат Сумщины: результаты 16-го тура

29 сентября были сыграны матчи чемпионата области по футболу в высшей и первой лигах....

Сумские аматоры выбились в лидеры
01.10.2018 15:59

Сумские аматоры выбились в лидеры

29-30 сентября были сыграны матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....

30.09.2018 16:58

«Сумы» минимально уступили «Ингульцу»

Сегодня, 30 сентября, ПФК «Сумы» в матче 11-го туру первой лиги принимали «Ингулец» из Петрово....

28.09.2018 17:07

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

29 сентября состоятся матчи чемпионата области по футболу....

Новости

Рейдерский захват пассажирских перевозок в Сумах провалился (фото, видео, обновляется)
03.10.2018 06:21
Кого из сумчан наградил президент по случаю Дня учителя
Сегодня 11:02
За убийство собутыльника белопольчанин может сесть на 15 лет
Сегодня 10:40
Сумчан зовут на разработку Стратегии развития города
Сегодня 10:35
В Сумах раздают по 350 тысяч участникам АТО на приобретение жилья
Сегодня 10:26
Работники завода «Звезда» в Шостке пообещали перекрыть киевскую трассу
Сегодня 10:05
На Сумщине побывал командующий Сухопутных войск ВСУ
Сегодня 09:59
В Сумах спасатели ликвидировали пожар в девятиэтажке (видео)
Сегодня 09:58
Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы
Сегодня 09:19
Сумские копы обнаружили наркосемейку
Сегодня 08:41
В следующем году на Сумщине планируют возмещать населению потери от заболевания КРС
Сегодня 08:09
В Сумах от ветра упала электроопора
Вчера 19:55
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Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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