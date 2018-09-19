Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

Высшая лига
16:00 Тростянец, им.В.Куца
ФК «Тростянец» Тростянец - ФК «Велетень» Глухов
16:00 Тулиголовое
ФК «Тулиголовец» Тулиголовое - ФК «LS Group» В.Сыроватка
16:00 Ромны, им.Окипного
«Молодежь Роменщины-Альянс2» Ромны - ФК «Шостка» Шостка
Первая лига
14:00 Сумы, СНАУ
«Сумбуд-СНАУ» Сумы - «Явор» Краснополье
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