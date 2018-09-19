На Сумщине «тимуровец» обокрал пенсионерку

К участковому офицера полиции обратилась 70-летняя жительница Шосткинского района. Женщина рассказала, что из ее дома неизвестный украл мультиварку. Опросив жителей деревни, правоохранитель установил, что к краже может быть причастен 39-летний помощник пенсионерки, который часто помогал ей по хозяйству. А когда его разыскали и опросили, он признался в содеянном. Мужчина рассказал, что домой к ней зашел, чтобы одолжить денег. А когда понял, что ее нет дома, из дома женщины взял только мультиварку и выменял ее на спиртное.
Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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