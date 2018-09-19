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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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8 школьников до сих пор в больнице из-за менингита

В Сумах в течение сентября 13 детей заболели менингитом.

Все они лечатся в городской детской клинической больнице (5 детей уже выписаны, а 8 остается в стационаре, из них 2 ребенка в реанимации). Течение заболевания легкое и средней тяжести.

Сезонный подъем заболевания в городе наблюдается ежегодно, а значительный - 1 раз в 4 года (когда диагностировалось около 70 случаев болезни). Связан он с эпидемическим распространением энтеровирусной инфекции, сообщили в горотделе здравоохранения.

На сегодня проведено 1 серологическое исследование у заболевших, но вируса не обнаружено. У других детей отобраны материал для культурального исследования.

Согласно данным литературы среди серозных менингитов 85% составляют энтеровирусные, которые при лабораторном исследовании подтверждаются только у 10% больных.

Энтеровирусная инфекция - одно из самых распространенных инфекционных заболеваний у детей. Наиболее восприимчивыми к инфекции дети в возрасте от 3 до 6 лет.

Энтеровирусная инфекция вызывается множеством серотипов энтеровирусов Коксаки, ЕСНО (ЭХО) и некоторых других. Поэтому ее клинические проявления очень разнообразны. Источником инфекции является больной или носитель вируса, у которого симптомы заболевание не проявлены. Вирус выделяется из носоглотки и кишечного тракта. Механизм передачи - фекально-оральный, аспирационный (аэрозольный). Пути передачи - водный, контактно-бытовой, пищевой, воздушно-капельный.

Протекает в виде различных клинических форм.

Чаще всего у детей заболевание проявляется в виде ОРВИ, кишечной инфекции, герпетической ангины и серозного менингита.

Серозный менингит - это тяжелая форма болезни.

Заболевание начинается остро - с повышения температуры до 39ºС, головной боли, рвоты, боли в животе, пояснице, катаральные проявления (насморк, боль в горле) иногда, в тяжелых случаях возникает судорожный синдром.

Энтеровирусная инфекция у детей должна лечиться под контролем врача. Тяжелые формы энтеровирусной инфекции лечатся в стационаре.

Еще одной особенностью энтеровирусной инфекции является длительное вирусоносительство после перенесенного заболевания.

Основное правило профилактики этой болезни - изоляция ребенка от больных людей. Если наблюдается вспышка эпидемии, следует избегать посещения людных мест, пользования общественным транспортом.

При влажной уборке помещения использовать дезинфицирующие средства, чаще проветривать помещение.

В любом случае нужно следить за тем, чтобы ребенок соблюдал правила гигиены, питалась только свежеприготовленной пищей, не пил воду из непроверенных источников, которые могут быть заражены вирусом.

Чем сильнее иммунная система организма, тем меньше вероятность, что вирус спровоцирует развитие опасных симптомов. Поэтому нужно всегда способствовать развитию защитных механизмов у ребенка, закалять ее, прививать любовь к спорту и стремление к здоровому образу жизни.

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