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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52300

В Сумах оштрафовали пьяного водителя авто без номеров

Патрульные обнаружили водителя с признаками алкогольного опьянения, который управлял авто без номерных знаков.

Происшествие случилось в ночное время на улице Жукова. Экипаж патрульной полиции остановил транспортное средство Volkswagen, водитель которого двигался без государственных номерных знаков.

Стражи порядка остановили данное авто. Во время проверки документов полицейские заметили, что водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей гражданин отказался проходить осмотр в установленном законом порядке. О номерных знаках сообщил, что возит их в салоне своего автомобиля и не видит необходимости крепить в определенном месте.

Стражи порядка составили на 46-летнего руководителя административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП и ч.6 ст.121 (управление водителем транспортным средством с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте, закрытым другими предметами или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, перевернутым или неосвещенным) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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