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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12524

Как нардепы от Сумщины голосовали за закон об украинском языке

В Верховной Раде приняли законопроект 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о языке в Украине. Его внесли аж 77 депутатов, среди которых и нардеп от Сум Олег Медуница.

За законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» проголосовали 261 народный избранник. Среди них все нардепы от Сумщины, кроме Андрея Деркача, который не голосовал.

Общество Украинский язык

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