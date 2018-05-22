Как нардепы от Сумщины голосовали за закон об украинском языке

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о языке в Украине. Его внесли аж 77 депутатов, среди которых и нардеп от Сум Олег Медуница.
За законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» проголосовали 261 народный избранник. Среди них все нардепы от Сумщины, кроме Андрея Деркача, который не голосовал.
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