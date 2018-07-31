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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Главный архитектор Сумщины: вместо реконструкции мост на Горького капитально ремонтируют (видео)

Мост на Горького, который сейчас капитально ремонтируют, должны были реконструировать.

Такое мнение высказал главный архитектор области Олег Кривцов. По его словам, это записано в Генеральном плане Сум, который приняли в конце 2012 года. Аукцион в системе Prozorro провели в мае этого года - на капитальный ремонт с сообщением в скобках - «реставрация».

«Должна быть реконструкция этого моста в части расширения тротуаров, потому что улица Горького является магистральной улицей районного значения, и ширина тротуаров там должна быть 3 метра. Это если даже не учитывать велодорожек, которые дополнительно там должны быть устроены. Капитальный ремонт не предусматривает замены конструкций моста, он просто предусматривает приведение в нормальное техническое состояние того, что есть. На мой взгляд, и я ссылаюсь на градостроительную документацию, ошибка была в том, что было принято решение о проведении капитального ремонта», - отметил Олег Кривцов.

Работы на мосту начали в июле этого года - сейчас рабочие готовят поверхность под заливку бетона. Заказчик строительства - департамент инфраструктуры горсовета, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Начальник управления развития ЖКХ департамента инфраструктуры города Виктор Богданов сообщил, что не расширяют, потому что некуда расширять.

Стоимость ремонта моста на Горького – 5 372 000 гривен. Мост для движения перекрыли 7 августа. Последний срок выполнения работ указан в тендерной документации - 10 декабря.

Однако мэр Сум Александр Лысенко дало срок до 20 октября уже положить асфальт, потому что дальше это будет невозможно сделать из-за температурного режима.

Общество Мост на Горького Олег Кривцов Ремонт моста

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