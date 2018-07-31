Главный архитектор Сумщины: вместо реконструкции мост на Горького капитально ремонтируют (видео)

Такое мнение высказал главный архитектор области Олег Кривцов. По его словам, это записано в Генеральном плане Сум, который приняли в конце 2012 года. Аукцион в системе Prozorro провели в мае этого года - на капитальный ремонт с сообщением в скобках - «реставрация».
«Должна быть реконструкция этого моста в части расширения тротуаров, потому что улица Горького является магистральной улицей районного значения, и ширина тротуаров там должна быть 3 метра. Это если даже не учитывать велодорожек, которые дополнительно там должны быть устроены. Капитальный ремонт не предусматривает замены конструкций моста, он просто предусматривает приведение в нормальное техническое состояние того, что есть. На мой взгляд, и я ссылаюсь на градостроительную документацию, ошибка была в том, что было принято решение о проведении капитального ремонта», - отметил Олег Кривцов.
Работы на мосту начали в июле этого года - сейчас рабочие готовят поверхность под заливку бетона. Заказчик строительства - департамент инфраструктуры горсовета, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Начальник управления развития ЖКХ департамента инфраструктуры города Виктор Богданов сообщил, что не расширяют, потому что некуда расширять.
Стоимость ремонта моста на Горького – 5 372 000 гривен. Мост для движения перекрыли 7 августа. Последний срок выполнения работ указан в тендерной документации - 10 декабря.
Однако мэр Сум Александр Лысенко дало срок до 20 октября уже положить асфальт, потому что дальше это будет невозможно сделать из-за температурного режима.
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