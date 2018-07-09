На Химике у сумчанина копы обнаружили кастет

Во время патрулирования улицы Ахтырской, внимание инспекторов привлек мужчина, который нарушал общественный порядок. Полицейские провели с ним профилактическую беседу с целью недопущения нарушения закона в будущем. Все время гражданин нервничал и пытался что-то скрыть от стражей порядка.
Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него предмет, похожий на кастет.
19-летний сумчанин пояснил, что приобрел его в интернете и использует только как сувенир.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.
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