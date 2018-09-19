В Ужгороде задержали фейкового полицейского с Сумщины

3 октября в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции пресекли деятельность лица, которая действовала на территории Закарпатской области, сообщает Закарпатской корреспондент.
Полицейские Закарпатья расследовали дело, касавшееся мошеннических действий в отношении ужгородцев. Полицейские зафиксировали несколько похожих случаев, когда заявители обращались в полицию с сообщениями, что им звонят неизвестные лица, которые часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, и пытаются выманить деньги, предлагая «решить вопрос» за материальное вознаграждение.
Полицейские установили личность подозреваемого в указанных правонарушениях. Сейчас полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины 18-летнего жителя Сумской области. Подозреваемый, ранее судимый за совершение краж и грабежей, находится в изоляторе временного содержания. Следователи Ужгородского отдела полиции отбирают показательные свидетельства и выясняют все обстоятельства дела. Правоохранители устанавливают всех других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.
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