В Ужгороде задержали фейкового полицейского с Сумщины Работники сектора криминальной полиции Ужгорода задержали и поместили в изолятор временного содержания жителя Сумской области, который подозревается в совершении мошеннических действий.

3 октября в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции пресекли деятельность лица, которая действовала на территории Закарпатской области, сообщает Закарпатской корреспондент.

Полицейские Закарпатья расследовали дело, касавшееся мошеннических действий в отношении ужгородцев. Полицейские зафиксировали несколько похожих случаев, когда заявители обращались в полицию с сообщениями, что им звонят неизвестные лица, которые часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, и пытаются выманить деньги, предлагая «решить вопрос» за материальное вознаграждение.

Полицейские установили личность подозреваемого в указанных правонарушениях. Сейчас полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины 18-летнего жителя Сумской области. Подозреваемый, ранее судимый за совершение краж и грабежей, находится в изоляторе временного содержания. Следователи Ужгородского отдела полиции отбирают показательные свидетельства и выясняют все обстоятельства дела. Правоохранители устанавливают всех других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.