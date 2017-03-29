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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38358

В Сумах сломанное дерево оборвало кабель

Сегодня, 4 октября, в Сумах на ул. Ахтырская в результате шквального ветра сломалось дерево.

Падая, оно задело провода, которые упали на землю. Сейчас на месте уже дежурят патрульные полицейские, которые сообщили о происшествии в соответствующие службы…

Общество Упавшее дерево

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В Сумах дерево упало на авто
Сегодня 14:08

В Сумах дерево упало на авто

Сегодня, 4 октября, в 13.40 от порыва ветра упало дерево на ул. Первомайской....

Последствия непогоды в Конотопе: огромная ветка упала на автомобиль
31.10.2017 13:00

Последствия непогоды в Конотопе: огромная ветка упала на автомобиль

В ночь с 30 на 31 октября в Конотопе из-за сильных порывов ветра сломалось несколько деревьев....

В центре Сум на кафе упало трухлое дерево
15.06.2017 12:50

В центре Сум на кафе упало трухлое дерево

Сегодня, 15 июня, на улице Набережная р. Сумки возле бывшего кафе «Місто розваг» упало старое дерево....

В сумском дворе упавшее дерево некому убрать
19.05.2017 10:56

В сумском дворе упавшее дерево некому убрать

Об упавшем еще несколько дней назад дереве написала на своей странице в фейсбуке депутат Сумского облсовета Лилия Рычкина....

В Сумах ветер вырвал дерево с корнем
29.03.2017 14:26

В Сумах ветер вырвал дерево с корнем

28 марта вечером от шквального ветра упало дерево на Химгородке....

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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