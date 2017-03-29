В Сумах сломанное дерево оборвало кабель Сегодня, 4 октября, в Сумах на ул. Ахтырская в результате шквального ветра сломалось дерево.

Падая, оно задело провода, которые упали на землю. Сейчас на месте уже дежурят патрульные полицейские, которые сообщили о происшествии в соответствующие службы…