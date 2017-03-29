В Сумах сломанное дерево оборвало кабель

Падая, оно задело провода, которые упали на землю. Сейчас на месте уже дежурят патрульные полицейские, которые сообщили о происшествии в соответствующие службы…
Сегодня, 4 октября, в 13.40 от порыва ветра упало дерево на ул. Первомайской....
В ночь с 30 на 31 октября в Конотопе из-за сильных порывов ветра сломалось несколько деревьев....
Сегодня, 15 июня, на улице Набережная р. Сумки возле бывшего кафе «Місто розваг» упало старое дерево....
Об упавшем еще несколько дней назад дереве написала на своей странице в фейсбуке депутат Сумского облсовета Лилия Рычкина....
28 марта вечером от шквального ветра упало дерево на Химгородке....