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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Из-за задолженности по выплате зарплаты апелляционный суд оставил имущество ПАО «Сумское НПО» под арестом

Такое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда Сумской области, рассматривая апелляционную жалобу сумского машиностроительного предприятия на постановление следственного судьи Заречного районного суд г. Сумы.

Решением суда первой инстанции по ходатайству следователя был наложен арест на финансовую и бухгалтерскую документацию завода, которые были изъяты во время санкционированного обыска на предприятии. Причиной применения мер обеспечения уголовного производства к «Сумскому машиностроительному научно-производственному объединению» стала многомесячная невыплата заработной платы работникам предприятия. Как отметил прокурор во время судебного заседания в апелляционном суде, за нарушение трудового законодательства ПАО «СМНПО» возбуждено уголовное дело за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины.

Апеллянт, обращаясь с жалобой в суд апелляционной инстанции, просил отменить постановление следственного судьи об аресте имущества. Мотивировал тем, что следователем был нарушен порядок проведения обыска, что, по его мнению, не было учтено судом первой инстанции. Кроме того, отмечал, что помещение, в которых проводился обыск, не принадлежит ПАО «СМНПО», а лишь находятся у него в аренде.

Рассмотрев апелляционную жалобу, апелляционный суд отказал представителю завода в ее удовлетворении и оставил имущество предприятия под арестом, имеющем целью сохранение вещественных доказательств в уголовном производстве, сообщает пресс-служба суда.

Право Арест имущества Задолженность по зарплате СМНПО

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