В Сумах до сих пор не все дома готовы к отопительному сезону

На нем присутствовали директор департамента инфраструктуры города Григорий Яременко, директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко и представители обслуживающих организаций КП «Сумыжилкомсервис», ЧРСП «Ремстрой», ООО «УК «ДомКом Сумы», ООО «ФОРЕКС ПЛЮС», КП «Сумитеплоенергоцентраль», ООО «УК «Комэнерго-Сумы», ООО «УК «Сумитехнобудсервис».
Мэр отметил, что отопительный сезон в Сумах должен начаться без задержек и сообщил, что поручил руководству ООО «Сумытеплоэнерго» 8 октября предоставить график подачи теплоносителя.
Представители предприятий, предоставляющих услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, доложили о готовности к отопительному сезону, но рассказали и о проблемных моментах.
По итогам совещания поручили обслуживающим организациям в ближайшее время сформировать график работы дежурных бригад, которые будут работать в период пуска тепла, а департаменту инфраструктуры города оперативно сообщить обслуживающие организации график начала подачи тепла теплоснабжающими организациями.
Также решили на следующей неделе провести инспектирование проблемных домов по их готовности к отопительному сезону.
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