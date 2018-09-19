В Шостке работники завода «Звезда» перекрыли дорогу (видео) В Шостке продолжается митинг работников казенного завода «Звезда» - предприятия оборонного значения, которое входит в концерн «Укроборонпром».

Доведенные до отчаяния люди вышли на акцию из-за того, что уже на протяжении года не получают заработную плату. Они перекрыли дорогу и требуют от власти принять неотложные меры для преодоления этого кризиса, сообщает СТС.