В следующем году на Сумщине планируют возмещать населению потери от заболевания КРС

«Эпизоотическая ситуация, складывающаяся сегодня в области, вызывает беспокойство и может привести к значительному уменьшению поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах населения, а также негативно повлиять на благосостояние селян и продовольственной безопасности региона», - выразил обеспокоенность Николай Подопригора.
Речь идет о том, что в области участились случаи заболевания КРС лейкозом.
Так, по словам директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александра Маслака, сейчас в области содержится 43900 голов коров, в прошлом году эта цифра была больше на 3,6 тысячи голов. Основная причина уменьшения является именно лейкоз.
По итогам совещания чиновники решили подать проект решения о возмещении материальных потерь при обеспечении эпизоотической стабильности по лейкозу крупного рогатого скота в домохозяйствах населения, чтобы в областном бюджете на 2019 год уже были предусмотрены средства на эти цели.
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