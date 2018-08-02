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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09417

В следующем году на Сумщине планируют возмещать населению потери от заболевания КРС

Об этом говорил замглавы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора на совещании по вопросам разработки программы предотвращения лейкоза крупного рогатого скота в области.

«Эпизоотическая ситуация, складывающаяся сегодня в области, вызывает беспокойство и может привести к значительному уменьшению поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах населения, а также негативно повлиять на благосостояние селян и продовольственной безопасности региона», - выразил обеспокоенность Николай Подопригора.

Речь идет о том, что в области участились случаи заболевания КРС лейкозом.

Так, по словам директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александра Маслака, сейчас в области содержится 43900 голов коров, в прошлом году эта цифра была больше на 3,6 тысячи голов. Основная причина уменьшения является именно лейкоз.

По итогам совещания чиновники решили подать проект решения о возмещении материальных потерь при обеспечении эпизоотической стабильности по лейкозу крупного рогатого скота в домохозяйствах населения, чтобы в областном бюджете на 2019 год уже были предусмотрены средства на эти цели.

Экономика КРС Лейкоз Сельское хозяйство

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