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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30854

STEM-лабораторию и современные кабинеты создали в гимназии-интернате в Сумах

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко проинспектировал расходование средств из областного бюджета на создание нового образовательного пространства в Сумской областной гимназии-интернате для талантливых и творчески одаренных детей.

«Сейчас вы можете получать знания более быстро, конструктивно, качественно. И все зависит от вас. Я уверен, что вы понимаете, чтобы достичь успеха в современном мире, нужно обладать не только знаниями, но уметь овладевать новыми знаниями. Надпись на стене слов Альберта Эйнштейна «Образование - это не изучение фактов, а подготовка ума к мышлению» в вашем учебном кабинете - это доказывает», - обратился Николай Клочко к воспитанникам учреждения.

Ученики вместе с директором гимназии Инессой Песоцкой продемонстрировали Николаю Клочко, профильному замглавы облгосадминистрации Николаю Подопригора и директору Департамента образования и науки Виктории Гробовой, как проходят занятия с использованием новых технологий, как работает современное техническое оборудование, в частности, в кабинете физики.

Николай Клочко пообщался со стипендиатом губернатора, призером научно-технической олимпиады в США, одиннадцатиклассником Артемом. Напомним, в олимпиаде в Америке принимали участие более 1000 молодых ученых со всего мира, Артем занял четвертое место.

Всего же в гимназии-интернате областная власть проинспектировала новые кабинеты химии, физики, биологии и центр компьютеризации и робототехники.

Общество StEM Гимназия-интернат

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