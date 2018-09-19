Сумские копы обнаружили наркосемейку В Сумах патрульные обнаружили мужчину, который хранил в съемной квартире вероятно наркотические вещества.

Происшествие случилось 2 октября, ночью, около 3 часов. На линию 102 поступило сообщение о неадекватном человеке, который на парковке по улице Прокофьева нарушает общественный порядок и непонятно себя ведет.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили данного гражданина. Им оказался 38-летний сумчанин, который имел явные признаки опьянения. Его поведение не соответствовало обстановке. Гражданин сообщил, что снимает комнату неподалеку, в которой находятся документы, удостоверяющие его личность. Инспекторы провели его в комнату, чтобы по документам установить личность и составить административные материалы. Когда гражданин открыл дверь, то патрульные увидели разложенные по комнате использованные шприца с остатками крови. К тому же там находилась 29-летняя женщина, которая имела признаки сильного наркотического отравления.

Полицейские сразу вызвали следственно-оперативную группу и скорую медицинскую помощь, до приезда которой оказывали женщине домедицинскую помощь. Впоследствии, ее удалось привести в чувство. Мужчина сообщил, что они употребляли морфин и гидазепам.

Следователи изъяли указанные препараты и шприцы. По данному факту отрытое уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.