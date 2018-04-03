В Сумах от ветра упала электроопора Сегодня, 4 октября, на ул. Пушкина шквальный ветер повалил несколько деревьев и электроопору.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Игорь Касьяненко. По его словам, с корнем вырвало березу, сломало тополь и упала электроопора. Напомним: сегодня днем на Первомайской дерево упало на автомобиль, а на Ахтырской оборвало провода.