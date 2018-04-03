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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:55539

В Сумах от ветра упала электроопора

Сегодня, 4 октября, на ул. Пушкина шквальный ветер повалил несколько деревьев и электроопору.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Игорь Касьяненко. По его словам, с корнем вырвало березу, сломало тополь и упала электроопора.

Напомним: сегодня днем на Первомайской дерево упало на автомобиль, а на Ахтырской оборвало провода.

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