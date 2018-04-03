В Сумах от ветра упала электроопора

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Игорь Касьяненко. По его словам, с корнем вырвало березу, сломало тополь и упала электроопора.
Напомним: сегодня днем на Первомайской дерево упало на автомобиль, а на Ахтырской оборвало провода.
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Футбольная сборная сумских АТОшников продолжает участие в открытом чемпионате по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок Героев АТО....
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