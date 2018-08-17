На Сумщине побывал командующий Сухопутных войск ВСУ

Подразделения бригады посетил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко, который лично проверил ход проведения учений.
После окончания индивидуальной подготовки бойцы приступили к отработке действий в составе подразделений. Занятия организованы на нескольких локациях. «Бой в городе» - бойцы учатся штурмовать укрепленные здания, проводить зачистку объектов, отрабатывают вопросы взаимодействия. «Действия на блок-посту» - отрабатываются вопросы организации охраны и обороны, оборудование мест несения службы, осмотр транспортных средств, проверка документов, организация засад и секретов.
Занимаясь боевой подготовкой, командование не оставляет без внимания и досуга военнослужащих. Для них был организован просмотр патриотических фильмов. Также в гости в полевой лагерь с концертной программой приехал творческий коллектив Сумской областной филармонии под руководством начальника концертного отдела Ларисы Берелет, что стало приятной неожиданностью для бойцов, которые устроили артистам теплую встречу и долго не хотели их отпускать.
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