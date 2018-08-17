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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине побывал командующий Сухопутных войск ВСУ

На военном полигоне продолжаются обучения бригады территориальной обороны Сумской области «Жара - 2018».

Подразделения бригады посетил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко, который лично проверил ход проведения учений.

После окончания индивидуальной подготовки бойцы приступили к отработке действий в составе подразделений. Занятия организованы на нескольких локациях. «Бой в городе» - бойцы учатся штурмовать укрепленные здания, проводить зачистку объектов, отрабатывают вопросы взаимодействия. «Действия на блок-посту» - отрабатываются вопросы организации охраны и обороны, оборудование мест несения службы, осмотр транспортных средств, проверка документов, организация засад и секретов.

Занимаясь боевой подготовкой, командование не оставляет без внимания и досуга военнослужащих. Для них был организован просмотр патриотических фильмов. Также в гости в полевой лагерь с концертной программой приехал творческий коллектив Сумской областной филармонии под руководством начальника концертного отдела Ларисы Берелет, что стало приятной неожиданностью для бойцов, которые устроили артистам теплую встречу и долго не хотели их отпускать.

Общество Военные учения

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