В Сумах спасатели ликвидировали пожар в девятиэтажке (видео) 4 октября в 15: 15 к спасателям поступило сообщение, что густой дым выходит из окна девятиэтажного жилого дома по проспекту М. Лушпы.

По вызову было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Эпицентр горения находился на кухне. Используя аппараты для защиты органов дыхания, пожарные попали в задымленное помещение. В 15:29 пожар был локализован, в 15:36 ликвидирован. Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 3 единицы автомобильной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось ликвидировать в начальной стадии, а материальный ущерб свести к минимуму.

В результате пожара повреждено: стену площадью до 0,5 кв. м, пол площадью до 0,2 кв. м.

Причина пожара устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.