На Сумщине полностью сгорела крыша жилого дома

Сообщение о возгорании поступило в службу «101» в 4.35. По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, загорелся жилой дом. С огнем боролись работники ГСПЧ-4 и местного пожарно-спасательного поста, пишет Шостка.info.
Пожар был локализован в 5.32, а ликвидирован – в 11.57. Было использовано 18,5 тонн воды.
В результате пожара уничтожена вся крыша, около 100 кв. метров стены и перегородок, а также личные вещи. Никто не пострадал.
Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.
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