Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20372

На Сумщине полностью сгорела крыша жилого дома

4 октября произошел пожар в пос. Воронеж Шостикнского района.

Сообщение о возгорании поступило в службу «101» в 4.35. По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, загорелся жилой дом. С огнем боролись работники ГСПЧ-4 и местного пожарно-спасательного поста, пишет Шостка.info.

Пожар был локализован в 5.32, а ликвидирован – в 11.57. Было использовано 18,5 тонн воды.

В результате пожара уничтожена вся крыша, около 100 кв. метров стены и перегородок, а также личные вещи. Никто не пострадал.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Общество Пожар Шосткинский район

По тематике

Сегодня 09:58

В Сумах спасатели ликвидировали пожар в девятиэтажке (видео)

4 октября в 15: 15 к спасателям поступило сообщение, что густой дым выходит из окна девятиэтажного жилого дома по проспекту...

Вчера 15:47

На Сумщине «тимуровец» обокрал пенсионерку

Зайдя к односельчанке, которой помогал по хозяйству, житель Шосткинского района ее обокрал....

На Сумщине дважды ликвидировали пожары в заброшенных домах
Вчера 11:37

На Сумщине дважды ликвидировали пожары в заброшенных домах

За среду пожарные дважды ликвидировали возгорания в неэксплуатируемых жилых домах....

Вчера 09:19

Во время ликвидации пожара в пятиэтажке спасли сумчанку

3 октября, в 18: 31 к спасателям поступило сообщение о сильном задымлении в пятиэтажном жилом доме по ул. Лебединская....

03.10.2018 06:36

В Шостке во время изъятия загорелось авто, сбившее пенсионерку

2 октября, около 2.00 во время изъятия автомобиля он загорелся....

Новости

Рейдерский захват пассажирских перевозок в Сумах провалился (фото, видео, обновляется)
03.10.2018 06:21
Сумчанин избил семейную пару
Сегодня 14:15
Сумчан просят стучать на коррупционеров в Госпродпотребслужбе
Сегодня 14:08
На Сумщине открыли еще один сервисный центр МВД нового образца
Сегодня 13:49
В Сумах автомойщик без прав попал в ДТП на чужом авто
Сегодня 13:33
В Шостке «Сумыгаз» недоступен для инвалидов
Сегодня 13:26
Полиция разыскала похитителя мопеда
Сегодня 13:04
На Сумщине задержали грабителя, которого разыскивали столичные правоохранители
Сегодня 12:48
Сумской вольники отличились в Броварах
Сегодня 12:32
В Сумах установили камеру наблюдения на проблемной контейнерной площадке
Сегодня 12:21
Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов
Сегодня 11:56
На Сумщине полностью сгорела крыша жилого дома
Сегодня 11:20
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.