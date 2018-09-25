На Сумщине полностью сгорела крыша жилого дома 4 октября произошел пожар в пос. Воронеж Шостикнского района.

Сообщение о возгорании поступило в службу «101» в 4.35. По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, загорелся жилой дом. С огнем боролись работники ГСПЧ-4 и местного пожарно-спасательного поста, пишет Шостка.info.

Пожар был локализован в 5.32, а ликвидирован – в 11.57. Было использовано 18,5 тонн воды.

В результате пожара уничтожена вся крыша, около 100 кв. метров стены и перегородок, а также личные вещи. Никто не пострадал.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.