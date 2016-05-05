В Сумах раздают по 350 тысяч участникам АТО на приобретение жилья Департамент социальной защиты населения напоминает сумчанам, что продолжается оказание единовременной целевой материальной помощи участникам антитеррористической операции на приобретение жилья.

Такой вид помощи введен с целью надлежащего обеспечения жилищными условиями участников АТО и членов их семей, создание им благоприятного общественного среды.

Материальная помощь оказывается за счет городского бюджета в соответствии с требованиями Порядка обеспечения жильем участников антитеррористической операции на 2016-2021 годы, утвержденного решением городского совета от 7 июля 2016 года № 954-МГ.

Ее размер составляет 350 тыс. гривен.

Сейчас департаментом социальной защиты населения осуществляется прием заявлений на приобретение жилья от лиц, определенных решением от 8 августа этого года № 3733-МР «О предоставлении одноразовой целевой материальной помощи на приобретение жилья участникам антитеррористической операции».

По состоянию на 4 октября уже принято более полусотни заявлений.