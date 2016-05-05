В Сумах раздают по 350 тысяч участникам АТО на приобретение жилья

Такой вид помощи введен с целью надлежащего обеспечения жилищными условиями участников АТО и членов их семей, создание им благоприятного общественного среды.
Материальная помощь оказывается за счет городского бюджета в соответствии с требованиями Порядка обеспечения жильем участников антитеррористической операции на 2016-2021 годы, утвержденного решением городского совета от 7 июля 2016 года № 954-МГ.
Ее размер составляет 350 тыс. гривен.
Сейчас департаментом социальной защиты населения осуществляется прием заявлений на приобретение жилья от лиц, определенных решением от 8 августа этого года № 3733-МР «О предоставлении одноразовой целевой материальной помощи на приобретение жилья участникам антитеррористической операции».
По состоянию на 4 октября уже принято более полусотни заявлений.
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