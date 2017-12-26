Сумчан зовут на разработку Стратегии развития города

Именно нам решать, каким должен быть родной город Сумы, сообщается на странице отдела «Проектный офис» Сумского горсовета в Фейсбуке.
Следите за новостями на странице - вскоре будут объявлены даты проведения первых секторальных стратегических сессий на октябрь.
Зарегистрироваться можно прямо сейчас по ссылке: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd96TcgPjWLJGE19F.../viewform
Напомним: о стратегии развития города говорят уже пятый год, с весны 2014 года. Было создано несколько комиссий и рабочих групп, мэр Сум александр Лысенко обещал, что вот-вот что-то где-то родится, было заказано создание стратегии СумГУ за 600 тыс. грн, и вот опять…
СумГУ выиграл тендер на разработку стратегии развития Сум до 2027 года....
Презентация пяти стратегий объединенных территориальных громад состоялась в Сумах 15 января....
В Николаевской ОТГ Сумского района сегодня на сессии приняли Стратегию развития на 2018-2020 гг....
Об этом сообщается на странице Центра развития местного самоуправления / г. Сумы / в Фейсбуке....
Боромлянская и Краснопольская ОТГ теперь с главным документом развития....