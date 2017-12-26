Сумчан зовут на разработку Стратегии развития города С октября в Сумах будут проводиться первые секторальные стратегические сессии, в которых имеет возможность принять участие каждый желающий.

Именно нам решать, каким должен быть родной город Сумы, сообщается на странице отдела «Проектный офис» Сумского горсовета в Фейсбуке.

Следите за новостями на странице - вскоре будут объявлены даты проведения первых секторальных стратегических сессий на октябрь.

Зарегистрироваться можно прямо сейчас по ссылке: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd96TcgPjWLJGE19F.../viewform

Напомним: о стратегии развития города говорят уже пятый год, с весны 2014 года. Было создано несколько комиссий и рабочих групп, мэр Сум александр Лысенко обещал, что вот-вот что-то где-то родится, было заказано создание стратегии СумГУ за 600 тыс. грн, и вот опять…