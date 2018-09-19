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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40204

За убийство собутыльника белопольчанин может сесть на 15 лет

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины, который лишил жизни своего знакомого.

Событие произошло 16 июня 2018 года в с. Виры Белопольского района. Двое односельчан около 10:00 утра встретились на летней площадке местного бара. У мужчин не было ничего общего, однако в тот день их объединило желание выпить. Поэтому 29-летний молодой человек и 44-летний мужчина приобрели бутылку водки и присели за столик. Сначала они мирно общались, однако изрядно захмелев, между мужчинами возникла ссора. Старшего возмутило высказывание младшего, и он ударил его в лицо. После этого возмутился уже младший, схватил со стола пустую бутылку и ударил знакомого по голове. Когда потерпевший упал на землю, молодой схватил деревянную скамейку и нанес ею мужчине еще около пяти ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Белопольский район Обвинительный акт Убийство

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